Redusert eksport av skalldyr

Norge eksporterte 40 000 tonn skalldyr til en verdi av 1,7 milliarder kroner i 2017.

Foto: Scanfishphoto

Det er en volumreduksjon på 2 prosent og en verdireduksjon på 7 prosent fra rekordåret 2016.

Norge har eksportert 9 221 tonn reker til en verdi av 698 millioner kroner i 2017. Det er en verdireduksjon på 5 prosent og en nedgang i volum på 4 prosent fra 2016. Norge eksporterte kongekrabbe for 509 millioner kroner i 2017. Det er en verdireduksjon på 4 prosent fra 2016. Det ble eksportert snøkrabbe til en verdi av 225 millioner kroner i 2017, en reduksjon på 34 prosent fra 2016. Sverige var det største eksportmarkedet for skalldyr fra Norge i 2017, etterfulgt av Sør-Korea og Danmark.

– Den reduserte eksportverdien for skalldyr i 2017 skyldes reduserte fangster av både kongekrabbe, snøkrabbe og reker. Økte priser har ikke kunnet veie opp for dette, men 2015 og 2016 var svært gode år og vi var i 2017 langt over de tidligere årene, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.