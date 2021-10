Du har sikkert registrert at vi har presentert færre nyhetssaker i Kyst og Fjord det siste døgnet. Årsaken er at staben har vært samlet til jubileumsseminar i Tromsø.

Også i dag fredag vil nyhetstrykket være redusert ettersom hele staben er på reisefot. Men vi kommer sterkt tilbake over helgen, etter å ha markert våre første 10 år med et seminar i Tromsø der vi har tatt for oss hvordan vi skal lage en endra bedre avis de ti neste årene.