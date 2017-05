Redusert ventetid

Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn.

Dette gjelder fra søndag 28. mai og inntil videre, melder Sildelaget.

Med reduksjon av ett døgn så vil fangster under 500 tonn ikke ha venting. For fangster over 500 tonn så vil ventetiden for utseiling være 1 døgn etter at sluttseddel er signert.