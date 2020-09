Rekesvikt men noe er positivt

Det ble eksportert 986 tonn reker til en verdi av 78 millioner kroner i august. Det er en reduksjon i volum på 10 prosent.

Det melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Verdien falt med 10 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med august i fjor. Sverige, Finland og Nederland var de største markedene for norske reker i august.

- Året startet bra for rekeeksporten, men fra april har det vært en nedgang i volumene. Størst nedgang har det vært til Storbritannia, som er ett av våre viktigste markeder for fryste, pillede reker. Samtidig er det i august vekst til to av våre viktigste markeder, Sverige og Finland, sier bransjeansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.