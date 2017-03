Rekordbonus for ansatte

Selskapet omsatte for rundt 2,5 milliarder og satt igjen med én milliard i resultat. Det gir rekordbonus til de ansatte.

Foto: Nova Sea

Ekstremt høye laksepriser bidro til tidenes resultat for Nova Sea på Lovund, melder Rana Blad.

Bedriften betaler ut bonus fra fire prosent av resultatet. Det gir mer enn 200.000 kroner i bonus til hver enkelt ansatt, uansett om det er en sjef eller en på gulvet.

– Det er nesten uvirkelig å tjene så ufattelig mye penger. Å sitte igjen med et resultat på 1.004.359.000 kroner er bare fantastisk. Å passere en milliard i inntjening er en milepæl for bedriften, sier daglig leder Odd Strøm til avisen.

Omsetningen økte med 750 millioner kroner fra året før.

De gode regnskapstallene kommer utelukkende på grunn av den høye prisene på laksen.

– Vi hadde faktisk en liten nedgang i produsert volum i 2016 på 500 tonn, i forhold til hva vi slaktet og solgte i 2015. Vår eksport endte på 37.000 tonn laks i fjor, sier Strøm.

Han medgir at prisene på laksen nok er i høyeste laget og at det kan føre til at noen markeder faller ifra.

– Jeg skulle helst sett at myndighetene åpnet for mer produksjon og at vi fikk en prisnedgang for å nå ut til flere, sier han til Rana Blad.