Rekordhøye priser på filét

Stor etterspørsel etter norsk torsk til britenes nasjonalrett, har skutt prisene i været.

Aldri før har britene betalt mer for fryst torskefilet enn nå, skriver Norges Sjømatråd i en pressemelding.

Denne uken er finalistene i Storbritannias største fish&chips-konkurranse i Ålesund for å lære mer om torskens opprinnelse.

Viktig marked

Storbritannia er Norges viktigste marked for torsk og hyse, mye takket være britenes forkjærlighet for fish&chips. I fjor eksporterte vi over 32000 tonn torsk og hyse direkte til Storbritannia, til en verdi av over en milliard norske kroner. I tillegg kommer nesten like mye fra Norge til Storbritannia via såkalte transittland, noe som gir en estimert totalverdi i 2018 på over to milliarder kroner.

Prisøkning

Tallene for i år ligger godt an til å overskride fjorårets. Aldri før har britene betalt mer for fryst torskefilet enn nå. Mens prisen per kilo lå på mellom 60 og 70 kroner i fjor, har den fram til august i år steget til nesten 75 kroner kiloen.

- Rekordprisen skyldes blant annet en svak norsk krone og større kamp om råstoffet fordi det er mindre fisk tilgjengelig på markedet, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

Velger norsk

Høye priser til tross, britene er villige til å betale mer for norsk hvitfisk når de skal ha sin fish&chips.

- Norsk fisk er kjent for god kvalitet og forbindes med å være bærekraftig. Det gjør at etterspørselen i dagligvarekjedene og fish&chips restaurantene er stor, sier Asmyhr.

Asmyhr understreker viktigheten av å opprettholde den gode, norske posisjonen – spesielt i forbindelse med uklarhetene rundt brexit. Han jobber derfor daglig med å markedsføre norske sjømatprodukter i Storbritannia.

Viktig marked

Fiskeeksportør Kjetil Sperre i Brødrene Sperre i Ålesund, understreker også at det britiske markedet er viktig for norsk fisk.

- Britene er en viktig kundegruppe for norsk fisk. Nå er det ekstra spennende med tanke på hva som skjer i forhold til brexit. Vi håper og tror at britene fortsatt vil ha norsk kvalitetsfisk uansett hva de lander på i brexit-spørsmålet. Det er derfor viktig at Norge får forhandlet seg frem til en god og varig handelsavtale med Storbritannia viss de forlater EU, sier Sperre.

I tre dager i september kommer de ti finalistene i Storbritannias største fish&chips-konkurranse til Ålesund for å lære mer om hvordan fisken blir fanget og håndtert før den havner på middagsbordet. En del av opplegget er å være med den nye og moderne fabrikktråleren Granit for å se hvordan hele prosessen foregår.

- Britiske kunder er veldig kvalitetsbevisste. Det er derfor viktig for oss å få vist frem hvordan fisken fanges og blir bearbeidet om bord i et moderne fiskefartøy, sier Kjetil Sperre.