Rekordmåned for laksen

Det ble eksportert 86 000 tonn laks til en verdi av 6,2 milliarder kroner i april.

Det melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Det er en økning i volum på 17 prosent mens verdien økte med 995 millioner kroner eller 19 prosent sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er det eksportert 333 000 tonn laks til en verdi av 22,9 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 5 prosent mens verdien har økt med 2 milliarder kroner eller 10 prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i april var 68,46 kroner per kilo mot 68,45 kroner per kilo i april i fjor. Polen, Danmark og Frankrike var største mottakere av laks fra Norge i april.

- Polen er det viktigste eksportmarkedet for norsk laks i april. Det er også markedet med størst vekst. Økt innenlands konsum og økt videreforedling av norsk laks, spesielt til fryste fileter og røykt laks for eksport, er årsaken til den sterke økningen til Polen, og Tyskland er det viktigste markedet for videreforedlede produkter fra Polen, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.