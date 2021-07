Rekordmange har søkt sommerjobb som fiskere

Også i år er ungdomsfiskeordningen en populær sommerjobb. Mest populær er ordningen for ungdommene i Troms og Finnmark med 247 påmeldte, etterfulgt av Vestland med 116.

Så langt i år har 502 ungdommer meldt seg til ungdomsfiskeordningen i 2021, og det er fortsatt mulighet til å registrere seg som ungdomsfisker. I tillegg er det 158 påmeldte til den nye ordningen av fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen. Det melder Fiskeri- og sjømatdepartementet.

– Flott å se

Ordningen er for de mellom 12 og 25 år og gjelder fra 14. juni til 6. august. For deltakelse i ordningen av fangst av kongekrabbe kan ungdom søke det året de fyller 16 år.

– Nå er ungdomsfisket godt i gang. Det er flott å se at så mange ungdommer også i år ønsker å få et innblikk i fiskeryrket. Forhåpentligvis gir dette mersmak for flere av ungdommene til å velge dette som yrke. Samtidig er det en fin anledning til en sommerjobb der de tjener gode penger, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

«Gamvikmodellen» inspirerer

Forrige uke møtte fiskeri- og sjømatministeren ungdommer fra Gamvik kommune som driver med ungdomsfisk

– Det var veldig inspirerende å møte ungdommene i Gamvik kommune. Jeg er imponert over den jobben som blir lagt ned i kommunen. De har fått til en modell som fungerer og som er veldig populær blant ungdommene, sier Ingebrigtsen.

42 unge deltar i ungdomsfiske i regi av Gamvik kommune i år. Kommunen har avtale med en yrkesfisker som tar med seg ungdommer på havet som fiskere.

Ny ordning for kongekrabbefiske i 2021

Nytt av året er at fiskeri- og sjømatministeren har satt av 30 tonn kongekrabbe til en ny ungdoms- og rekrutteringsordning.

Fylkesvis fordeling av ungdomsfiskerne (slik fordeler søknadene seg pr i dag):

Troms og Finnmark: 247 (i tillegg er det 158 påmeldte til den nye ordningen av fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen)

Vestland: 116

Nordland: 49

Rogaland: 38

Agder: 20

Trøndelag: 20

Møre og Romsdal: 7

Vestfold og Telemark: 3

Viken: 3

Fakta om ungdomsfiskeordningen:

Påmeldingsskjema for deltakelse i ungdomsfiskeordningen i 2021 finner du hos Fiskeridirektoratet

¤ Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.

¤ Ordningen gjelder for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 6. august 2021, og omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.

¤ Ordningen er underlagt de samme redskapsbegrensningene som fritidsfisket.

¤ I fisket etter rognkjeks er startdato fremskyndet til 1. mai.