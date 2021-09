Rekordmange til Sjøsikkerhetskonferansen

Etter nedstenging og pandemi er den maritime næringa sugne på å samles igjen. Aldri har påmeldinga til Sjøsikkerhetskonferansen vært større, melder Sjøfartsdirektoratet.

Så langt har 260 personer meldt seg på den årvisse konferansen, som går av stabelen på Scandic Maritim i Haugesund onsdag og torsdag denne uka. I tillegg har man invitert en gruppe studenter fra det maritime utdanningsløp ved Høgskulen på Vestlandet, og fra diverse fagskoler.

I fjor gjorde covid-restriksjoner at den tradisjonsrike konferansen ble arrangert digitalt.

– Det er flott at vi i år har rekordmange påmeldte! Det viser at den maritime næringa har behov for å treffes, sier fungerende sjøfartsdirektør, Lars Alvestad.

Få ledige plasser

– Vi har fått på plass et variert og spennende program. Foredrag om dataangrepet på Hurtigruten, batteribrannen på MF Ytterøyningen og bygginga av verdens første hydrogendrivne lasteskip er blant trekkplastrene på konferansen, forteller Kristin Davidsen, som sammen med Hedda Grip Vikse har hovedansvaret for konferansen.

– Det er fortsatt noen få ledige plasser igjen, men da bør en skynde seg, sier Grip Vikse.

Sjøsikkerhetskonferansen er et viktig møtested for rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljø i Norge, og har som mål å bidra til økt sikkerhet gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring. Under konferansen blir også Sjøfartsdirektoratets fokusområde for 2022 presentert.

Hele programmet og mer informasjon finner du her.