Rekordpris for både fisk og hoder

Verdien av tørrfiskeksporten er 15 prosent høyere enn i fjor, mens volumet er 7 prosent lavere.

Hittil i år har Norge eksportert 2 815 tonn hel tørrfisk av torsk til en verdi av 492 millioner kroner. Det er volumnedgang på 157 tonn eller 7 prosent, mens verdien økte med 56 millioner kroner eller 15 prosent sett mot fjoråret.

I september måned har Norge eksportert 366 tonn tørrfisk til en verdi av 76 millioner kroner. Volumet har økt med 18 prosent og verdien har økt med 32 prosent eller 18 millioner kroner sammenlignet mot samme periode i fjor. Italia har vært det viktigste markedet hittil i år.

- Eksporten av tørrfisk av torsk har fått en bra start i høst, og økte volumer veier delvis opp for lavere volumer på begynnelsen av året. God etterspørsel i Italia har bidratt til at prisene har holdt seg høye og gjennomsnittsprisen er nå over 200 kroner per kilo, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Ingrid Kristine Pettersen i en pressemelding.

- God etterspørsel i Nigeria har også ført til økte volumer og all time high-priser på tørrfiskhoder til det markedet, fortsetter Pettersen.