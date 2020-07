Rekordsalg av nordnorske reker

Sommerglade nordmenn har den siste tiden spist rekordmye reker fra nord. Juni ble en av tidenes beste måneder noensinne for kokte skallreker fangstet av nordnorske fiskere. Godt vær og fiske har gjort sitt, men den største årsaken er kvaliteten på rekene.

- Vi har store reker i nord på sommeren og dette er svært ettertraktet i markedet. Dyktige fiskere med tilgang til gode rekefelt er en stor suksessfaktor, og dersom man kombinerer dette med høy kvalitet og riktig pris blir salget godt, sier Jack Robert Møller ved Lyngen Reker i en pressemelding fra Norges Råfisklag.

Bedriften er en av de tre største rekeprodusentene i Troms, og sammen med Karls Fisk & Skalldyr og Sjøland står de for 86 % av den totale omsetningen av kokte skallreker i nord. Alle tre pakker kokte skallreker som de forsyner dagligvarebutikker og grossister med, i både nord og sør. Alle har opplevd rekordstor etterspørsel av den nordnorske delikatessen så langt i sommer. Det var ikke det man så for seg når landet ble lukket ned som følge av koronapandemien i mars.

- Vi selger det meste av rekene våre til kunder i sør og salget tok seg fort opp igjen etter de første ukene av nedstengningen grunnet koronaviruset, sier daglig leder Frank Hansen ved Sjøland, som også opplever stor pågang og et bedre salg i år sammenlignet med fjoråret.

Snittprisen til fisker var rekordhøy i juni med 110,5 kr/kilo og fiskerne solgte reker for nærmere 14 millioner kroner på kun en måned. Intet mindre enn 125 tonn nykokte reker ble konsumert og man kan anta at nordmenn som ferierer hjemme er en sterk medvirkende årsak.

- Salget av reker pakket i poser har tatt av i år, sier Karl-Alberth Hansen ved Karls Fisk & Skalldyr, som har opplevd en betraktelig økning av henvendelser. De lokalfangede rekene er i snitt større enn i sør, og rekene fra Varangerfjorden har vært spesielt etterspurt grunnet stor størrelse, forteller han.

Den ferske markedssjefen Synne Guldbrandsen i Råfisklaget følger utviklingen nøye og er svært glad for at det norske folk nå nyter denne unike delikatessen fra nord.

- Jeg er mektig imponert over de norske rekefiskerne som går ut natt etter natt for å sikre oss nykokte og fantastisk gode reker. Pakkingen under oppsyn av dyktige og kvalitetsbevisste produsenter sikrer oss kvalitet i verdensklasse, og jeg skal i alle fall sikre meg min andel denne sommeren, sier hun.