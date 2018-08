Rekordsesong på Varangerfjorden

Rekefiskerne på Varangerfjorden avslutter sesongen med rekordnotering i førstehåndspris for kystreker.

I det sommeren ebbet ut på rekefisket, kunne de deltakende båtene på Varangerfjorden noterer seg for rekordpris på 105 kroner kiloen. Skalldyransvarlig i Norges Råfisklag, Tor-Edgar Ripman sier det er den store Varanger-reka som har oppnådd disse prisene, mens øvrig kystreke har ligget på i snitt 95 kroner på slutten av sesongen.

- Det er lite reker å få tak i fra Skagerrak og de andre kystfiskeriene i sør, og dermed er etterspørselen stor, sier Ripman.

Kraftig reduksjon

I tillegg er rekefisket på Varangeren nå i ferd med å gå i mink, og de fleste av de rundt ti rekebåtene som har drevet fiske her har nå vendt hjem.

Men «Svebåen» og «Ørajenta» fra Lyngen holder fortsatt stand. Skipper Trond Mikkelsen sier de vurderer fra dag til dag hvor lenge de holder på.

- Nå under hunddagan gikk det kraftig i mink, så vi får se hvor lenge vi blir her. Normalt har vi kunnet fangste 600- 700 kilo i døgnet, sånn at vi har hatt mellom ett og halvannet tonn når vi er inne og leverer annenhver dag, sier Mikkelsen.

