Rekordverdier for klippfisk og saltfisk

Norge eksporterte 42 600 tonn klippfisk til en verdi av 1,9 milliarder kroner i første halvår.

Foto: Norges Sjømatråd

Det er en økning i volum på 2 prosent mens verdien økte med 85 millioner kroner eller 5 prosent sammenlignet med første halvår 2017, melder Norges Sjømatråd.

I juni ble det eksportert 6 900 tonn klippfisk til en verdi av 337 millioner kroner, en reduksjon i volum på 14 prosent mens verdien falt med 59 millioner kroner, eller 15 prosent, mot juni i fjor.

Det ble eksportert 21 200 tonn saltfisk til en verdi av 1,1 milliard kroner i første halvår. Det er en økning i volum på 5 prosent mens verdien økte med 158 millioner kroner eller 18 prosent sammenlignet med første halvår 2017. I juni måned ble det eksportert 3 500 tonn saltfisk til en verdi av 166 millioner kroner. Det er en økning i volum på 20 prosent mens verdien økte med 39 millioner kroner eller 31 prosent sammenlignet med juni i fjor.

- Store volum av klippfisk av sei kombinert med kraftig prisvekst på saltet hel og klippfisk av torsk med henholdsvis 12 og 14 prosent gjør at vi ser et rekordsterkt halvår for saltfisk og klippfisk. Prisveksten er drevet av redusert tilbud, en svak norsk krone og god etterspørsel i viktige markeder, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges Sjømatråd.