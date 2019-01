Rekrutteringskvotene sluttbehandlet

Etter ankebehandling falt en av søkerne ut, og en ny kom inn blant de ti heldigste rekruttene i norsk fiskerinæring.

Etter en revurdering er endelig tildeling av rekrutteringsadganger for 2019 klar.

Fiskeridirektoratet region Nord har ferdigbehandlet søknadene om rekrutteringsadganger for 2019, etter at noen av søknadene er blitt vurdert på nytt i forbindelse med informasjon/avklaringer som dukket opp ved behandling av klagene. De aktuelle fiskerne har fått mulighet til å klage på vedtakene, og en av klagene førte frem.

Det innebærer at tiendemann på lista som her presenteres er ny, og at søkeren Einar Lind fra Vågan har falt ut.

Det kom inn i alt 127 søknader om deltakeradganger i årets runde, og 10 av disse har mottatt endelig vedtak om tildeling. Alle disse er menn og de kommer fra «typiske» fiskerifylker som Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Rekrutteringsordningen er bestemt av Nærings- og fiskeridepartementet og gjelder for fiskere født 1988 eller senere.

Rekrutteringskvoter 2019