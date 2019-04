"Remøy" fikk død person i trålen

Tråleren "Remøy" er på veg til land til Båtsfjord etter at de i morgest gjorde funn av en død person.

Det opplyses på Twitter at fartøyet har satt kursen mot land for å avlevere personen til myndighetene for identifisering. Båten går til land i Finnmark, og personen fraktes deretter til Tromsø for identifisering.

– Det er et lik av ukjent kjønn som delvis er i oppløsning. Utover det er identiteten ukjent, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen til avisa iTromsø.

Det skal ifølge politiet ikke være meldt om nylig savnede personer i området, og politiet ønsker ikke å spekulere i hvilke tidligere mann over bord-situasjoner den døde personen kan stamme fra.

Ifølge NRK var det tråleren "Remøy" som gjorde funnet. Skipper Kjetil Ervik forteller til NRK:

– Vi tok inn reketrålen. Vi trodde først det var noen oljeklær som lå bak i tråla der. Da vi så nøyere på det viste det seg å være deler av et menneske inni. Da stoppet vi opp og pakket inn liket. Nå setter vi kursen mot land, så får de som skal ta seg av det de som jobber med slikt. Vi satser på å være i land i Båtsfjord om ett døgn, sier Ervik, som beskriver opplevelsen som utrivelig.