Renholds-revolusjon

Øksnesfirmaet Plastservice kan ha funnet løsningen på effektiv desinfisering av plastkar.

Dann-Roger Olsen i selskapet Plastservice har mange års erfaring med reparasjon og vedlikehold av plastkar og annet produksjonsutstyr av plast for fiskeri- og havbruksnæringa. Det er en kjent utfordring at slitte overflater er vanskelige å holde helt rene for bakterier på grunn av alle små sprekker og overflater bakterier kan feste seg i.

Ifølge Bladet Vesterålen (abonnement) fikk Olsen en idé at oppvarming med mikrobølger kunne være en god metode for å oppnå full desinfisering, og etter noen private tester og undersøkelser fikk han Sintef og Regionalt Forskningsfond Nord med på laget. Nå har de utviklet en prototyp mikrobølgeovn stor nok til å sette inn plastkar, og etter fem minutt «på kok» er bakteriene vekk. Maskinen står hos Nordlaks på Stokmarknes.

– Tester viser at den dreper 99,9 prosent dreping av bakteriene. Det er et veldig høyt tall, så høyt at måleutstyret sliter med å registrere mer enn det. Og den kan brukes på mer enn fiskekasser, blant annet transportbåndene av plast i fabrikken, sier Steffen Ahlquist fra regionalt forskningsfond Nord Ahlquist til Bladet Vesterålen.

99,9 prosent er så langt måleutstyret henger med, og betyr i praksis at man har oppnådd full desinfisering. Ahlquist mener oppfinnelsen betyr en aldri så liten revolusjon for fiskeri- og havbruksnæringa.

Dann-Roger Olsen mener metoden er et godt bidrag til å gjøre næringa grønnere.

– Vi desinfiserer 99,9 prosent og forlenger levetida på alt av produksjonshjelpemidler i plast, og vi bruker ikke kjemikalier. Dette er grønn teknologi, sier han til avisa.