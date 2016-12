Repareres etter 11 dager

11 dager etter stormen er Kystverket i gang med å utbedre skadene på Storekorsnes. - Veldig bra at dere er raskt i gang med dette, sier Alta-ordfører Monica Nielsen.

Foto: Jørgen Kristoffersen

Som kjent oppsto det en alvorlig stormskade på moloen på Storekorsnes 9. desember. I dag 20. desember starter Kystverket med en midlertidig reparasjon, for å unngå ytterligere skader denne vinteren.

- Nordkapp Maskinstasjon AS utfører dette arbeideidet. Arbeidet fullføres forhåpentligvis før jul, og senest innen nyttår. Kystverket har foretatt en geoteknisk vurdering av området og en risikoanalyse. Ut fra dette vil det vurderes hvilket tiltak som er det beste for en reparasjon av moloen. Valg av løsning vil bli gjort tidlig i 2017, melder Regiondirektør Kystverket Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen.

Ordfører Nielsen jubler. - Dette er viktig for fiskerihavna. Vi ser frem til at utbedringer blir gjort og at permanent løsning er på plass, sier hun.