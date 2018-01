Repparfjord-tillatelse står fast

Regjeringen slår i sin erklæring fast at de ikke vil gi tillatelse til flere sjødeponier. Det betyr ikke at de trekker tilbake gamle tillatelser.

I miljø-delen av regjeringens Jeløya-erklæring står det å lese:

«Regjeringen vil ha en positiv holdning til mineralutvinning, og legge til rette for stabile rammebetingelser, ny aktivitet og gode løsninger for deponering. Regjeringen vil evaluere mineralloven for å sikre en bærekraftig ressursutvikling og sikre at miljøhensyn er tilstrekkelig ivaretatt. Evalueringen skal også vurdere sammenhengen mellom miljø- og minerallovgivningen, inkludert en særskilt vurdering av om lovverket for avfallsdeponering i gruveindustrien er tilstrekkelig, og samtidig utrede konsekvensene av et forbud mot nye sjødeponi. Det gis ikke nye utslippstillatelser til sjødeponi for gruveavfall i perioden.»

Denne formuleringen noterte mange av dem som jobber mot gruveselskapets Nussirs planer om sjødeponi i Repparfjorden. Venstres fylkestingsrepresentant i Finnmark og medlem av Venstres sentralstyre, Trine Noodt, sier til NRK Sapmi at hun oppfatter dette som en erkjennelse av at sjødeponier ikke er bærekraftige.

Nyslått miljøminister Ola Elvestuuen (V) har ennå ikke besvart NRKs henvendelser om saken, men hanspolitiske rådgiver, Susanne Bondevik, skriver følgende i en SMS til NRK:

«Sjødeponisaker hvor utslippstillatelse er gitt vil ikke trekkes tilbake, men det skal ikke gis nye i perioden.»

Trine Noodt har imidlertid godt håp om å greie å stanse planene i Repparfjord.

– Alt som ikke er oppe og avgjort kan gi en mulighet til å få stanset prosjektet, sier Venstres fylkestingsrepresentant og sentralstyremedlem, Trine Noodt til NRK.

Selv om gruveplanene har fått utslippstillatelse, er det fortsatt avhengig av grønt lys fra nærings- og fiskeridepartementet.