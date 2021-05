Resirkulert redningsskøyte til Senja

Redningsskøyta «Kaptein Skaugen» blir til «Kaptein Buhre» når den nå får Husøy som hjemmehavn.

Redningsskøyta «Kaptein Skaugen» har skiftet navn. Siden den ble døpt i 1991, har den reddet 94 mennesker på havet. Nå fortsetter den sin gode gjerning som «Kaptein Buhre» i havområdene utenfor Troms.

–På tide å få 30-åringen konfirmert. Kanskje et mer presist utrykk enn en dåp, sier Rein Carlsen, tidligere styreleder i legatet etter Kaptein Buhre som seilte hele sitt liv i utenriksfart. Carlsen ser likevel frem til å delta på et arrangement som skal markere navnebytte senere i år, og er opptatt av det at kapteinen nå har fått navnet sitt knyttet til en redningsskøyte er veldig i Buhres ånd.

Legatet ønsker at navnet skal brukes selv om båten ikke er døpt. Så derfor seiler den under nytt navn fra den settes inn i beredskapen i løpet av kort tid. Det er gjort mange forandringer om bord, så da kreves det både ferske godkjenninger og ny utsjekk.

For redningsselskapet betyr dette at de kan øke tjenestetiden på en skøyte som på 30 år har assistert 6400 personer og 3300 fartøyer på havet, eller inn til en trygg havn. Men det viktigste av alt, RS «Kaptein Skaugen», nå «Kaptein Buhre», har reddet 94 mennesker fra å omkomme på havet.

–Det blir mange familier som har fått sine trygt hjem på grunn av «Kapteinen», en arv vi kan være stolt av, og vi lover å fortsette arbeidet med å trygge kysten i nord-områdene, sier en av dagens skipsførere på RS «Kaptein Buhre», Gunnar Stormo.

RS «Kaptein Buhre» fører arven videre i ett værutsatte kyst- og havområde ved Senja i Troms. Den skal fortsatt være stasjonert på Husøy, men vil være å se i Tromsø by og i de fiskerike områdene nordvest for Kvaløya. RS «Kaptein Buhre har brukt de siste dagene på å komme seg fra verftet, og være på plass på Husøya etter en liten gjesteopptreden i Tromsø.

Slepekraft er lik god bærekraft

De gamle maskinene er erstattet med tilsvarende nye målt i hestekrefter, men da i topp moderne utgaver som vil få innvirkning på forbruk og mulighetene for å overvåke forbruk gjennom sensorteknologi. Dette er i tråd med en bærekraftstrategi for Redningsselskapet.

–Dette må jo være å ta utrykket bærekraft på alvor. I stedet for å bygge nytt, utnytter vi bedre det vi allerede har. Optimaliserer alt om bord for å etterkomme de krav og normer som stilles til en mer moderne redningsskøyte. På mange måter snakker vi om en resirkulert 30-åring, sier maskinsjef om bord, Torgeir Arntsen. Han har selv vært i redningsselskapet en mannsalder, og har stått i front for å få RS «Kaptein Buhre» seilingsdyktig i mange år til.

Et av disse tiltakene er tauverket om bord. Tidligere har de enorme slepetrossene for eksempel vært laget av petroleumsbasert tauverk. Disse er laget av bio-baserte produkter som gir bedre styrke ved bruk av mindre masse og som igjen gir et kraftig forbedret miljøavtrykk, ifølge produsenten.

–Nå blir Redningsselskapet de første med å plassere «grønne» slepere i sine fartøy. Noe som vil kunne gi en fin signaleffekt for en hel maritim industri. At våre 52 redningsskøyter gjør en ualminnelig viktig preventiv jobb, som å få havarerte fartøyer til land, er jo en miljøgevinst i seg selv, sier direktør for Sjø i Redningsselskapet, Tobias Bang-Hansen.

Seiler under nytt navn

Selve «konfirmasjonen» skjer til høsten, men har fått lov å bruke sitt nye navn. Dette er også praktisk siden skøyta går i full beredskap om kort tid.

–At vi skifter navn på en redningsskøyte er ikke så vanlig. Denne gangen valgte vi å lete etter en ny donator som kunne være med å holde den 30 år gamle «Kaptein Buhre» ship-shape og klar for en del år til. Den har jo gjort jobben sin og mer til. I et bærekraftperspektiv, så valgte vi en slik ordning for skøyta som for 30 år siden ble døpt «Kaptein Skaugen». Noe av årsaken til dette valget, handler også om den fantastiske jobben mannskapene har gjort om bord. Her har det vært strøkent fra maskin til bro i alle år, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.