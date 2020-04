- Rett opp i sviket mot kystbefolkningen

Riksrevisjonens «Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket» bekrefter dette og rapporten må anses som velsignelse for oss politikere som har påpekt dette i mange år allerede. Endelig er det blitt bekreftet av Statens eget organ at dagens system er til fordel for kapitalen og ikke folket. Det er både en lettelse og en sorg å få bekreftet dette, sier leder av Nordkalottfolket Toril Bakken Kåven.