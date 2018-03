Retten avviste millionkrav

Bare smuler gjensto etter at Øst-Finnmark Tingrett hadde behandlet millionkravet fra Sandra Andersen Eira og Jonas Wang hevdet å ha mot sjarkreder John Asle Andersen fra Båtsfjord.

Foto: Dag Erlandsen

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Årsaken til at saken havnet på Øst-Finnmark tingretts bord, er en konflikt rundt Sandra Andersen Eira og Jonas Wangs deltakelse som mannskap på John Asle Andersens båt «Ingrid Alexandra». Kravet fra de to ble behandlet av forliksrådet høsten 2016, der John Asle Andersen ikke møtte frem, og dermed pådro seg en uteblivelsesdom.

Ville ta pant i båten

Fasit ble da at han inkludert renter skyldte Eira 798.000 kroner og Wang 427.000 kroner. Dette ble han kjent med først da Eira og Wang i januar 2017 brukte dommene som tvangsgrunnlag for å ta utleggspant i «Ingrid Alexandra».

John Asle Andersen tok da ut søksmål mot de tidligere mannskapsmedlemmene for å få omstøtt vedtaket fra forliksrådet. Saken ble behandlet av retten i slutten av januar i år, og nå foreligger dommen.

Idømt saksomkostninger

Eiras krav handlet om en periode i 2015 da hun mente å ha krav på lønn uten å ha deltatt i fisket. Sammen med Wang la hun i tillegg inn krav om lott for fiskerier de ikke deltok i utover våren og sommeren, etter at arbeidsforholdet om bord ble avsluttet i april 2016.

Det eneste partene var enige om, var at Eira og Wang hadde deltatt i 14 sjøvær under vinterfisket i 2016. Men hvor stor andel av lotten de skulle ha, måtte retten rede ut av. For å gjøre en lang historie kort, så mener Øst-Finnmark Tingrett at Eira har utestående kr. 13.160,- og Wang kr. 12.557,-

På den andre siden slår retten fast at det står så lite igjen av de opprinnelige kravene at saken anses som at John Asle Andersen har vunnet saken i det aller vesentligste, og at motparten må bære omkostningene. Disse utgjør kr. 132.150,-

Kan bli anket

Mens John Asle Andersen er glad for dommen, og sier til Kyst og Fjord at han oppfatter den som en full frifinnelse av ham, karakteriserer motparten dommen som urettferdig.

- Jeg mener jo ikke det er en rettferdig dom. Dette er ikke en sak jeg er ferdig med, men jeg vil snakke med advokaten min før jeg avgjør hva som skjer videre. Dette har etter hvert blitt en sak som handler om mer enn penger, sier Sandra Andersen Eira til Kyst og Fjord.