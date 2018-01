Retter opp i forskriftstabbe

Da det skulle strammes inn på vilkårene for å drive i åpen gruppe, glemte fiskerimyndighetene å tenke på kvinners behov for vikar i svangerskapspersmisjon.

- Det er jo egentlig helt utrolig at det går an å glemme noe slikt med alt fokuset som har vært på kvinner i fiskeryrket den siste tida. Men det er jo veldig bra at de tok tak i saken og retta det opp igjen så fort, sier Trude Halvorsen, som leder forum for kvinnelige fiskere til Kyst og Fjord.

Hun var en av mange som ble overrasket over å høre at Fiskeridepartementets forskrift om å forby bruk av leieskipper i åpen gruppe ikke inneholdt dispensasjonsadgang for kvinner i svangerskapspermisjon.

Forholdet ble oppdaget av et fiskerpar i Finnmark, som umiddelbart satte i verk en sak hos Fiskeridirektoratet da forskriften ble sendt ut 20. desember 2017.

Fiskeren tok samtidig kontakt med politisk ledelse i Fiskeridepartementet. I løpet av den siste uken har også Kyst og Fjord henvendt seg til departementet med samme ærend, og mandag ettermiddag kom det et skriftlig svar fra statssekretær Veronica Pedersen Åsheim:

Nærings- og fiskeridepartementet endrer deltakerforskriften slik at kvinnelige fartøyeiere kan få dispensasjon fra forbudet mot å bruke leieskipper når de er i fødselspermisjon.

- Det er viktig å legge til rette for at kvinner kan delta i norske fiskerier, også som aktive fartøyeiere. Kvinnelige fartøyeiere som deltar i åpen gruppe må kunne gå ut i fødselspermisjon uten at det går ut over fartøyets inntektsgrunnlag. Det ble helt naturlig å åpne for en dispensasjon her, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim i Nærings- og fiskeridepartementet.

Fra 1. januar 2018 ble innført et alminnelig forbud mot å bruke leieskipper i åpen gruppe. Formålet er å begrense antall fartøy som fisker i åpen gruppe, for å beskytte kvotegrunnlaget for de som ønsker å etablere seg med egen båt. Departementet har imidlertid erfart at forbudet kan slå uheldig ut for kvinnelige fartøyeiere i fødselspermisjon og har derfor bestemt at det skal åpnes for dispensasjon for kvinnelige fartøyeiere i svangerskapspermisjon.

