Retter opp torskekvoter

Det er oppdaget en feil i Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N som ble fastsatt 23. desember.

Det er ikke entydig sammenheng mellom fartøykvoter og kvoteenheter i forskriften for fartøy på og over 11 meter hjemmelslengde, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fiskeridirektoratet viser til ordningen med kvotefleksibilitet på total- og gruppekvotenivå i torskefiskeriene. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå, pleier myndighetene å ta høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse foregående år. Denne praksisen innebærer at alle fartøygrupper, bortsett fra åpen gruppe, tildeles 90 % av kvotegrunnlaget på fartøynivå. Når fangststatistikken ansees som komplett ca. 1. februar, tildeles fartøyene 100 % av kvotegrunnlaget.

Fartøy i lukket gruppe på og over 11 meter hjemmelslengde er tildelt 90 % av kvotegrunnlaget i § 16 i tabellen som viser fartøykvoter: Hjemmelslengde Kvotefaktor Fartøykvoter 11–11,9 m 3,1937 56,11 12–12,9 m 3,7886 66,57 13–13,9 m 4,5923 80,69 14–14,9 m 5,2289 91,87 15–15,9 m 6,5203 116,87 16–16,9 m 7,2581 130,10 17–17,9 m 8,0072 143,52 18–18,9 m 8,8442 158,52 19–19,9 m 9,5932 171,95 20–20,9 m 10,2540 183,79 21–21,9 m 9,9320 178,01 22–22,9 m 10,3668 185,80 23–23,9 m 10,7792 193,19 24–24,9 m 11,1916 200,58 25–25,9 m 11,5260 206,58 26–26,9 m 11,9608 214,37 27–27,9 m 12,2840 220,16 De samme fartøyene er tildelt 100 % av kvotegrunnlaget i tabellen som viser kvoteenheter i § 16: Hjemmelslengde Største lengde Kvoteenhet (fartøykvote) 11–14,9 m Alle lengder 19,5222 15–20,9 m Alle lengder 19,9157 21–27,9 m Alle lengder 19,9139

Fiskeridirektoratet har besluttet å rette opp denne feilen i forskriften slik at fartøy også tildeles 100 % av kvotegrunnlaget i tabellen som viser fartøykvoter. Dette innebærer at ingen fartøy opplever å få lavere kvote som følge av feilen i forskriften. De berørte fartøygruppene kan derimot ikke påregne å få noe påslag i kvoten når arbeidet med å beregne kvoteoverføringer på gruppe- og totalkvotenivå ferdigstilles om noen uker. I Fiskeridirektoratets kvoteregister ligger 100 % av kvotegrunnlaget for fartøy på eller over 11 meter hjemmelslengde allerede inne.

Den midlertidige ordningen med kvoteoverføringer på fartøynivå fra 2020 til 2021 blir ikke påvirket av dette.