- Riksrevisjonen må på banen

- Nå må Riksrevisjonen ta tak i denne saka. Norge har ikke fått det vi har bestilt, og både NHIndustries framgangsmåte og den norske unnfallenheten er en skandale.

Foto: Dag Erlandsen

Det sier stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (FrP) fra Nordland, som over flere år har engasjert seg i helikopteranskaffelsen.

- Jeg er overbevist om at Riksrevisjonen på ett eller annet tidspunkt må se på denne saken. Rapporten som da vil komme blir alt annet enn hyggelig lesning. Skandalen må begynne å få konsekvenser, sier han.

- Har Forsvarsdepartementet visst om dette lenge uten å ha foretatt seg noe, bør det få konsekvenser. Departementet tråkker på Forsvaret, de gir dem verktøy som ikke kan brukes.

- NHI industries har underskrevet kontrakt om at de skal levere disse helikoptrene. Leveransen blir forsinket, ikke bare ett eller to år, men åtte, og når maskinene først kommer, viser det seg at de ikke kan brukes til det vi kjøpte dem for. I et privat selskap ville dette selvsagt aldri sluppet igjennom. Mens staten Norge later som om alt dette er helt i orden.