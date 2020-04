Riksrevisjonen med totalt slakt av fiskeriforvaltningen

Den varslede behandlingen av kvotemeldingen må utsettes, mener fiskeripolitisk talsperson Toine C. Sannes i Miljøpartiet De Grønne

Når Riksrevisjonenen anbefaler at endringer i kvotesystemet blir grundig konsekvensutredet og mener at det «er sterkt kritikkverdig at Nærings og Fiskeridepartementet ikke i tilstrekkelig grad har utredet konsekvensene i forkant av endringsforslag» er det nå galemattias av regjeringen å presse gjennom en stortingsbehandling av den fremlagte kvotemeldingen om få dager.

Dette vil pulverisere den siste rest av tillit, som finnes mellom myndighetene og kystens folk.

Det De Grønne har sagt i flere år, er nå slått fast: vår felles ressurs fisken, er gjennom kvoteordningen konsentrert på noen få store. Og fiskeflåten eies i mindre grad av fiskerne selv. Dette er alvorlige brudd med Havressursloven, som regjeringen ikke kan fortsette å lukke øynene for. Statsråden må nå sørge for å utsette behandlingen, og bruke tid på å gå gjennom innholdet i denne knusende granskningen. En ny kvotemelding må ta inn over seg funnene som Riksrevisjonen nå har avdekket.

Dette er den tredje granskningen av fiskeriforvaltningen, både i 2004 og 2017 kom Riksrevisjonen med sterk kritikk. Denne granskningen er dermed en videreføring av kritikk over flere år, som ikke lenger kan skyves under teppet.