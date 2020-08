- Riktig med digital erstatning

- Et riktig grep, oppsummerer Kjell Ingebrigtsen om den digitale gjennomføringen av årets fiskerimesse i Trondheim.

Kjell Ingebrigtsen er ved siden av sin lederposisjon i Norges fiskarlag også styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing som eier fiskerimessa i Trondheim. Han mener ifølge fiskarlagets nettside, at den digitale messa var et godt grep å ta i den rådende situasjonen, der koronasituasjonen førte til at årets fiskerimesse i Trondheim Spektrum ble avlyst.

Et stort produksjonsteam har denne uka sørget for å tilrettelegge og få på lufta et bredt sammensatt program som erstatning for en fysisk fiskerimesse. Dette er vist som en daglig firetimers TV-sending. Nor-Fishing la fra og med fredag ut full tilgang til programmet som har blitt sendt på nett-TV tirsdag, onsdag og torsdag.