Ringnot inn på reka

Ringnotflåten slippes inn i reketrålfisket i Barentshavet. Fiskeriminister Per Sandberg gir flåten dispensasjon fra lasteromsbegrensingene.

Foto: Dag Erlandsen

- Jeg ønsker å legge til rette for mer fangst av reker i Barentshavet, sier Sandberg i en pressemelding.

Statsåd

Det var i statsråd fredag at Regjeringa vedtok at det skal åpnes for at ringnotfartøy og pelagiske trålere kan få dispensasjon fra størrelsesbegrensningen på 2500 kbm lasteromsvolum for reketrålere.

- Beslutningen legger bedre til rette for kombinasjonsdrift mellom reketrål og ringnot/pelagisk trål, heter det i en pressemelding fra fiskeriministeren.

- Jeg ønsker å legge til rette for mer fangst av reker i Barentshavet, og gjennom dette bidra til større leveranser av råstoff til rekeindustrien. Hovedutfordringen for reketrålerne i nord synes å være manglende lønnsomhet, noe som bidrar til at det fiskes mindre reker enn det er biologisk grunnlag for, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Ved å legge til rette for nye former for kombinasjonsdrift og fleksible løsninger, øker en sjansen for at flere næringsaktører finner det attraktivt å fiske reker. Det er vanskelig å se noen god grunn til at ringnotfartøy og pelagiske trålere ikke skal kunne drive kombinasjonsdrift med reketråling når andre fartøytyper kan det, sier Sandberg.

Vedtaket finner du her.