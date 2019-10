Ringnotlærlingen som drømmer om sjarkfiske

18 år gamle Lars Tore Jr Skår er født inn i ringnot, men aller helst vil han fiske torsk på sjark.

Fiskerilærlingen smiler fra øre til øre der han står og passer transportbandet mens familierederiets båt «Malene S» ligger og losser sild i Lødingen. Det er lett å skjønne at 18-åringen har stø kurs for en karriere på havet, men det handler ikke bare om familiens eierskap til båten.

Skal ha egen båt

- Jeg hadde nok blitt fisker uansett. Det er veldig givende arbeid, og jeg tenker å bruke pengene jeg tjener som mannskap på ringnot til å bygge med opp med egen sjark, sier Lars Tore, som lar seg inspirere av andre unge fiskere som har satset på nye båter den senere tida.

«Liker å bale»

- Jeg tenker å drive etter sei og torsk her nord, for det er et fiskeri jeg liker skikkelig godt, sier Lars Tore.

- Så det er mer stas med stor fisk i liten båt enn liten fisk i stor båt?

- Ja, det blir litt mer jobbing. Jeg har alltid likt å bale med hvitfisk og sånn, ler han.

Det får han prøve i rikt monn til vinteren, når han tar en del av lærlingetida på en 35 fots sjark fra Vestlandet som skal delta i vinterfisket i nord.