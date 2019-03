Rømmer på 30 km avstand

Larvene ser ut til å tåle seismikkskyting godt, men gytefisk skyr områder med seismikkskyting. Det fremkommer i en ny forskningsrapport om seismikk.

Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet har laget en forskningsrapport der man tar for seg all tilgjengelig kunnskap om temaet. Rapporten skal danne grunnlaget for nye råd til myndighetene, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

- Industrien har etterspurt en slik oversikt, sier havforskar Lise Doksæter Sivle.

Les heile rapporten.

Rapporten tar for seg fiskelarver, voksen fisk og kval. Den dokumenterer at enkelte fiskearter som for eksempel torsk og hyse svømmer unna lydkilden på en avstand opp til 30 kilometer. I gytetida kan det få store konsekvenser.

- Dette er ikke nødvendigvis et problem i beiteperioden med spredd fisk ute på havet. Men dersom det samme skulle skje på et gytefelt der all fisken står samla i avgrensa område, kan det være kritisk. For skreien for eksempel skal havstrømmene ta med seg eggene og larvene fra gytefeltene i Lofoten 1.500 kilometer opp i Barentshavet, der fisken vokser opp. Dersom fisken gyter eggene en annen plass, er det ikke sikkert larvene vil drive der de skal. Dette kan påvirke rekrutteringa til bestanden negativt, sier forskeren.

Ut fra den tilgjengelige forskningen ser ikke havforskerne noen fare for at nyklekte larver tar skade av lydbølgene.

– Det skal veldig myke til for å drepe en fiskelarve med lyd. Samtidig er det enorme mengder fiskelarver i havet. Om larver skulle dø nær seismikk, vil det trolig ha forsvinnende lite å si i forhold til hvor mange larver som dør av naturlige årsaker, sier Sivle.

Studiene har kun klart å måle skader under forsøk som er gjort få meter unna seismikkanonen.

Når det gjelder kvalen er forskerne ikke i tvil om skremmeeffekten, og fraråder seismikk nord i Barentshavet der knølkval, finnkval og vågekval kommer for å beite intensivt. Dette rådet er nytt fra 2019, men vil ikke få store konsenser ettersom området ikke er åpent for kommersiell seismikk i dag. Det utføres likevel en og annen seismisk undersøkelse i regi av forskning eller andre spesialformål.

– Forskingen viser at pulserende lyd fra militære sonarer kan få kval til å slutte å beite og svømme vekk. I mangel på direkte kunnskap antar vi at seismikk vil ha samme effekt. Når kvalen har komme ens ærend for å beite 24 timer i døgnet, er det noe vi ikke bør avbryte, mener havforskeren.