Rømt laks i Nordland

Den rømte laksen har en gjennomsnittsvekt på 6,3 kg.

Foto: Havforskningsinstituttet - illustrasjonsnfoto

Fiskeridirektoratet mottok 25. juli melding om hull i not på en slaktemerd hos Nordlaks Produkter AS sin lokalitet Børøya i Hadsel kommune.

Nordlaks meldte 25. juli i år om en rømmingshendelse ved lokalitet Børøya i Hadsel kommune i Nordland. Ved tømming av en slaktemerd ble det funnet et hull i bunnen av en not på lokaliteten. Omfanget av rømmingen er ukjent, men selskapet har utført gjenfangstfiske i sjøen og har fanget to laks. Den rømte laksen har en gjennomsnittsvekt på 6,3 kilogram.

Fiskeridirektoratet har vært på tilsyn på lokaliteten, og saken følges opp av region Nordland.

For å få bedre oversikt over omfanget av rømmingen og hvordan fisken sprer seg, ønsker Fiskeridirektoratet å få inn flere tips fra fritidsfiskere og andre som fisker i området.