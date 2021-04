Rognkjeksfisket er kommet i gang

Råfisklaget er spent på om årets vanskelige torskesesong gjør at færre båter enn før vil delta i fisket etter rognkjeks.

Båtene som deltar i rognkjeksfisket fikk fredag beregnet ny dynamisk minstepris hele 12 kroner ned, til 48 kroner per kilo rogn, eventuelt levering av hel fisk til 10 kroner kiloen.

De siste årene har stadig mer rognkjeks blitt levert rund, og tendensen ser ifølge Råfisklagets ukerapport ut til å fortsette også i år.

- Hittil i år er det levert 68 tonn rund og 2,4 tonn rogn, dette har en totalverdi på 3,2 mill. kroner. Frem til uke 9 har det vært snakk om relativt beskjedne rundkvantum, men fra uke 10 har kvantaene lagt på rundt 10-16 tonn, skriver Råfisklaget.

I uke 14 var omsetningen oppe i 15 tonn/0,41 mill. kroner.

- Ser vi på sonefordelingen ser en at det er i Troms aktiviteten foregår. Tilnærmet all rund rognkjeks både hittil i år og i uke 14 er levert til kjøpere på Senja, Brensholmen og Tromsø. Tidligere år har Troms vært største sone, men det har også blitt landet et bra kvantum rognkjeks i Vest-Finnmark. I fjor begynte kvantaene å ta seg opp her fra uke 16.

Tendensen er at flere båter enn vanlig deltar i vårtorskefisket i år da mange enda har utestående torskekvote, som kan føre til redusert deltakelse i rognkjeksfisket, skriver Råfisklaget.