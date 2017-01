Rokker ikke ved torskekalenderen

Norges Fiskarlag vil ikke endre på kvoteåret for torsk, sei og hyse. Fiskarlaget mener det er viktigere å få innført kvotefleksibilitet på fartøynivå enn å endre kvoteåret.

Foto: Øystein Ingilæ

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet i går forslaget fra Fiskeridirektoratet om å endre kvoteåret i torskefiskeriene fra 1. januar til 1. september, og står fast på landsmøtevedtaket fra 2014 da forslaget sist var oppe til behandling.

Kvotefleksibilitet

I høringsinnspillet til Fiskeridirektoratet mener arbeidsutvalget at man heller må se på kvotefleksibiliteten.

- I torskefiskeriene er kvotefleksibilitet innført på gruppenivå fra og med 2016, mens det i pelagiske fiskerier har vært på fartøynivå i flere år, da med unntak for den mindre kystflåten. Erfaringene med kvotefleksibilitet i de pelagiske fiskeriene har vel ikke bidratt til de store endringene mht. fiskemønster og leveranser gjennom året, men har nok i stedet bidratt til et noe mindre stresset fiskeri for enkelte, skriver fiskarlaget i høringsnotatet fra møtet.

Kjell Ingebrigtsen står fast på landsmøtevedtaket fra 2014

Arbeidsutvalget viser til at i torskefiskeriene er det særlig torsken som industrien har hatt ønske om å få spredning av leveransene på gjennom året. Argumentet har ofte vært at dette er nødvendig av hensyn til jevnere sysselsetting, og mulighetene til å kunne tilby fersk fisk til markedene gjennom året, og derigjennom også kunne ta ut et høyere verdipotensiale.

Norges Fiskarlag ser fordelen av å kunne tilby fersk fisk til godt betalte markeder gjennom hele året. Forskjellige tiltak har vært forsøkt for å få dette til, senest gjennom muligheten for levendelagring og uttak for produksjon senere gjennom året.

- Men selv med gunstige ordninger har heller ikke dette bidratt til å spre fangsten utover året, slik at bedriftene har kunnet tilby ferskt råstoff gjennom en større del av året.

Fartøynivå

Norges Fiskarlag mener at det i første omgang er viktigere å få innført kvotefleksibilitet på fartøynivå, og ta ned overreguleringene slik at fartøyene gis større mulighet til å fiske på den tiden av året hvor fisken gir best økonomisk utbytte for den enkelte. Videre at industrien selv stimulerer til fangst av ønsket råstoff på andre tider av året enn akkurat i hovedsesongen, blant annet gjennom å betale en høyere pris, eller premiere mer kvalitetshandtert fisk.

Fiskarlaget viser til at det fortsatt knytter seg utfordringer til bestandsrådgivning og forvaltning av fellesbestander med andre nasjoner (Russland og EU) dersom noen av disse partene ikke ønsker å ha et avvikende kvoteår i forhold til kalenderår.

Norges Fiskarlag mener derfor at endring av kvoteår fra 1. januar til 1. september ikke vil bidra til større spredning av leveransene fra de store sesongfiskeriene. Innføring av kvotefleksibilitet på fartøynivå vil trolig gi samme effekt for deler av flåten. For andre deler flåten, eksempelvis den mindre flåten som fisker konsentrert i toppsesongen, vil endring av kvoteåret gi minimale endringer i forhold til når og hvor fisken tas og landes.

- Norges Fiskarlag holder fast på at det ikke er kvoteåret som er årsak til at torskefangstene spres utover året, men mer tilgjengelighet og pris. Etter en totalvurdering tilrås det at kvoteåret fortsatt blir å følge kalenderåret for fisket etter torsk, sei og hyse, konkluderer arbeidsutvalget med i sitt høringsinnspill.