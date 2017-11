- Rokker ved grunnmuren

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd ser med stor uro på den dispensasjonen fra deltakerloven som fiskeriministeren nettopp har gitt.

Samarbeidsrådet er svært bekymret over de framtidige konsekvensene av at fiskeriminister Per Sandberg har gitt fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS adgang til å ha aksjemajoriteten i et kystfiskefartøy.

- Dette vedtaket åpner prinsipielt for at industribedrifter kan eie majoritetsandeler i fiskefartøyene og de kvoterettighetene disse har. Dermed åpner det dører som kan svekke både fiskernes og nasjonens interesser. Deltakerloven er et viktig instrument for å sikre rettferdig konkurranse om råstoffet og rettferdig fordeling av det. Og den sikrer at norsk fisk forblir på norske hender. Ved å slippe juridiske enheter inn som eiere på linje med aktive fiskere, åpner man for en utvikling som til slutt kan ende med at utenlandske selskaper kontrollerer den norske fisken, og dit er det ingen som ønsker seg, sier Sveinung Flem, styreleder i Samarbeidsrådet.

– Når deltakerloven rokkes ved, rokkes det også ved grunnmuren i norsk fiskeripolitikk. Denne grunnmuren sikrer at råstoffet er fellesskapets ressurs ved at den som skal eie fiskefartøy, selv må være aktiv fisker. Denne grunnmuren sikrer også at verdiene blir værende på norske hender. Og den sikrer like konkurransevilkår i næringen, sier Flem. Fiskernes organisasjoner har uttrykt sterk misnøye med vedtaket, både Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Nordland Fylkes Fiskarlag, Fiskebåt og Fiskarlaget Nord har advart mot konsekvensene av å åpne opp for at aksjeselskap, ikke aktive fiskere, skal eie rettigheter til å delta i fisket.

Samarbeidsrådet mener at slik strukturen i næringen er bygd opp, kreves det gode lover og regler for å sikre at den åpne markedsplassen ikke utnyttes med den konsekvens at norske verdier svekkes. Fiskerne og fiskekjøperne må spille på lag. Næringen er tjent med at mest mulig råstoff er tilgjengelig i råvaremarkedet og ikke bindes opp i faste avtaler og eierskap. På den måten kan de som er mest konkurransedyktige få tak i råstoffet, mener Samarbeidsrådet.