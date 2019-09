Roper varsko om varmere hav

I dag lanserer klimapanelet til FN (IPCC) spesialrapporter om hav og is. HI-forskar Geir Ottersen, en av hovedforfatterne bak rapporten, er bekymret for utviklingen i Nordområdene.

Spesialrapporten gir en oppdatert kunnskapsstatus for emner som havnivåstiging, issmelting, økosystemendringer og havforsuring. Den klare konklusjonen er at endringene allerede er i gang, og går raskere enn man har trodd tidligere, skriver Havforskningsinstituttet i sin presentasjon av rapporten.

Det gjelder også for nordområdene – emnet for kapitlet der Geir Ottersen har vært en av hovedforfatterne. Han mener det som skjer i nordområdene er viktig for utviklingen på hele kloden.

– Oppvarmingen i atmosfæren i nordområdene er omtrent det dobbelte av det en ser globalt, blant annet fordi at når isen smelter, får du ei mørk overflate i stedet for ei lys overflate, slik at mindre av varmen fra solen blir reflektert tilbake til atmosfæren. Dermed får du varmere luft over Polhavet og det nordlige Barentshavet. Det igjen påvirker oppvarmingen av hele kloden, på grunn av luftsirkulasjonen, forklarer Ottersen.

Større isfrie område

Disse komplekse sammenhengene i klimasystemet er blant årsakene til at FN bestilte en egen spesialrapport om klimaendringer i havet og kryosfæren (område som er dekt av is og snø). Rapporten går inn i arbeidet med den neste hovedrapporten fra klimapanelet, som er ventet i 2022.

Klimapanelet startet arbeidet sitt allerede i 1988, omtrent samtidig som Geir Ottersen begynte som forsker innen fiskerioseanografi ved Havforskingsinstituttet. Den gang var det lite snakk om klimaendringer blant forskerkollegaene, men et stykke utpå 2000-tallet merket de at noe utenom det vanlige var i ferd med å skje med fiskebestandene i nord.

– På de store overvåkningstoktene våre har vi de siste årene sett torsk og hyse lenger nord og øst enn før. Det er rett og slett fordi det er blitt større isfrie områder. Det fører til konflikter med de «fastboende» artene, som må konkurrere om føden med den større og sterkere torsken, sier Ottersen.

Han forteller også at det er arter som har tilpasset seg miljøet ved iskanten gjennom tusener av år, som nå sliter fordi iskanten plutselig er helt andre stteder enn tidligere.

Gunstig for torskefisket

Men det som er negativt for artsmangfoldet i nord, har så langt vært ei gunstig utvikling for det kommersielle fisket i Norge. Særlig gjelder det i det mest produktive av havene våre, Barentshavet. Der har det knapt vært så mye torsk som de siste fem årene, sier Ottersen – men legg til:

– Det betyr ikke det samme som at viss temperaturen øker med to grader til, så blir det supermye torsk. Det finnes en grense. Den grensen ser det ut som vi har nådd allerede i Nordsjøen; der har det begynt å bli i varmeste laget for torsken.

Også kysttorsken ved Sørlandet og i Oslofjorden sliter fordi det er blitt for varmt for føden som torskeyngelen lever av. Klimaendringene kommer her på toppen av andre faktorer som påvirker fiskebestanden, som turistfisket og mengden av skarv og sel.

Makrell til besvær

En annen viktig art som blir påvirket av klimaendringene i havet, er makrellen. Tradisjonelt har ikke den hatt så mye med nordområda å gjøre, men i de siste årene har den utvidet området sitt nordover – først til Island, så til Øst-Grønland og nå like til Svalbard.

– Det gikk fort, og det har også fått konsekvenser for fiskeriforvaltingen, forteller Ottersen:

– Før makrellen kom til Island, var det ingen som hadde tenkt på å sette kvoter for den der, så da den kom, var det fritt fiske for islendingene. De benyttet selvsagt anledningen, og da kom de i konflikt med de som hadde fiskerirettigheter fra før. Denne konflikten er ennå ikke løst.

Ottersen mener at slike situasjoner, der klimaendringene også får forvaltingsmessige og diplomatiske konsekvenser, kan oppstå igjen. Blant annet i Barentshavet, der torsken svømmer fritt over den norsk-russiske grensen.

– Dersom torsken bruker mer av tiden sin på russisk enn norsk side enn før, kan russiske fiskere kanskje argumentere med at dette er russisk torsk. Da kan det bli rom for diskusjonar om fiskeriavtalen vi har med Russland i dag, tror han.

Isen smelter, havet stig

Det temaet i spesialrapporten som kanskje berører flest mennesker, og som det er knyttet størst spenning til, er stigningen i havnivået. De nye fremskrivningene, som både er sikrere og mer dramatiske enn tidligere, viser at vi kan være på vei mot en havnivåstiging på i gjennomsnitt 80 centimeter frem mot år 2100. På toppen av dette kommer større naturlige variasjoner som følge av mer ekstremt vær.

Dette kan på sikt skape store problem, ikke bare for små øygrupper i havet, men også for folketette land som Bangladesh og store kystbyer som Tokyo og New York – eller Bergen og Stavanger.

– Det er hovedsakelig to ting som gjør at havnivået stiger: det ene er at varmere vann tar mer plass, og det andre er at is og snø på land smelter. På Grønland og Antarktis smelter isen nå raskere enn det man trodde bare for få år siden, sier Ottersen.

Han understrekar at anslaget på 80 centimeter, med et slingringsmonn på pluss/minus 20 cm, er det verste av scenarioene forskerne har sett på – men dessverre det som nå ser mest realistisk ut.

Viss vi klarer å avgrense oppvarmingen til 2 grader over det førindustrielle nivået, vil vi likevel se en havnivåøkning på rundt 50 cm, ifølgje beregninger i rapporten.

Stor forskjell på beste og verste fall

Forskerne har sett på to typer scenario: business as usual, altså hva som skjer dersom utslippene fortsetter som i dag, og best case, hva som skjer dersom vi faktisk klarer å bremse utslippene i tråd med klimamålene.

– Oppvarmingen vil skje ei god stund uansett, på grunn av utslippene vi allerede har forårsaket. Men vi ser at det er betydelig forskjell mellom de beste og verste scenarioene. Dersom vi fortsetter med store utslipp av klimagasser, vil utviklingen gå raskere og bli kraftigere, sier Ottersen.

Å redusere klimautslippene er derfor den viktigste anbefalingen i rapporten. Men en kommer heller ikke utenom at an må forbedrede seg på og tilpasse seg endringer som uansett kommer.

Ottersen trekker fram at flere kommuner, både i Norge og andre land, har begynt å legge forventede havnivåstigninger inn i sine planer, og mener det er smart å være føre var.