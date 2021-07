Roser dugnadsgjengene, refser regjeringa

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap) er krass i dommen over statens håndtering av lakseinvasjonen.

I en pressemelding kritiserer han fiskeriministeren og miljøvernministeren for dårlig forvaltning av russelaksinvasjonen i fjorder og elver i den nordlige delen av Norge. Han viser til blant annet til de enorme mengdene pukkellaks som nå fanges i en del vassdrag.

- Denne uka, på bare en dag, tok dugnadsgjengen i Vestre Jakobselv i Øst-Finnmark opp over ett tusen russelaks, som også kalles pukkellaks eller stillehavslaks. Denne laksen er uønsket da den truer bestanden av villaks – atlanterhavslaks.

- All ros til lokale jeger- og fiskerforeninger. Og takk til de som stiller på dugnad for å ta opp russelaksen fra elvene. Men det er jo ikke sånn landet skal drive fiskeriforvaltning, sier fylkesrådsleder Geir Inge Mo.

Han er kritisk til de nevnte ministrenes ansvar, for å gripe for seint inn, og at de burde kjenne til toårs-syklusen:

Russelaksen kommer i store bølger inn i våre fjorder og elver annethvert år. I 2019 var det en voldsom oppgang. I år har det vært enda verre. Det er formidable mengder russelaks som går opp i elvene. Dessuten får de få sjølaksefiskeren store kvanta i garnene.

Mo har fått med seg at både fiskeriministeren og miljøvernministeren har vært på besøk i Finnmark og har fått vite om invasjonen av russelaksen.

Jeg registrerer at de har bevilget midler til lokale tiltak for å bekjempe russelaksen. Men jeg stiller et stort spørsmålstegn ved deres forvaltning. De legger vekt på frivillighet og dugnad for å håndtere en offisielt erklært uønsket art i vårt økosystem. Det er for svakt, det holder ikke med småpenger for å løse et slikt problem. Dette er et nasjonalt ansvar å få dette løst, avslutter Mo.