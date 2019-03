Ruller ut alt på nett

Etter mange år med hovedsatsing på papiravisen, tar redaktør Øystein Ingilæ nå Kyst og Fjord ut på nett i full bredde.

Åtte år har gått siden han sto på Lofotfishing i Kabelvåg og lanserte en splitter ny nordnorsk fiskeriavis. Strategien fra 2011 var klar: Avisa skulle være et friskt nordnorsk pust, men presentert i et format like traust som leserne selv. Den skulle først og fremst være leserfinansiert, og dermed var det helt naturlig å bygge det økonomiske fundamentet rundt en tradisjonell abonnementsavis på papir.

Snål på nett

Siden etableringen i 2011 har utviklingen i både teknologi og leservaner gått i et rasende tempo. Kyst og Fjords lesere kan heller ikke beskyldes for å være dårlig utstyrte teknologi-sinker, så man kan trygt si at nettutgaven fra 2011 har sakket noe akterut i forhold til sitt publikum.

Redaktør Øystein Ingilæ er derfor overbevist om at leserne er klare for en oppgradert nettavis der deler av innholdet blir forbeholdt abonnenter.

- Vi har prata om dette i mange år, at vi har vært håpløst gammeldagse på nett. Men vi har hele tiden vært klare på at vi må ta betalt for journalistikken, dette går ikke av seg sjøl. Derfor har vi prioritert papirutgaven og vært særdeles snål på nettstoffet. På nett har vi stort sett bare lagt ut stoff basert på pressemeldinger, kunngjøringer og sitatsaker fra andre medier.

Stort potensial

Det skal avisa gjøre i samme omfang fremover, men i tillegg vil nå alt innholdet fra papiravisen publiseres på nett som såkalt «plussinnhold» forbeholdt abonnenter. Ingilæ tror en del av dagens nettlesere kommer til å bli overrasket over hva Kyst og Fjords redaksjon egentlig driver med.

- I møte med enkelte nettavislesere har vi fått inntrykk av at papiravisen er en godt bevart hemmelighet. De har lest nettavisa og ment den var grei nok, men de har ikke kjent til vårt brede innhold på papir. Her ligger et stort potensial for leservekst. I tillegg håper jeg at alle dem som har sagt de skulle bli abonnenter når vi får bedre nettutgave nå faktisk gjør alvor av det. Vi er avhengig av betalende lesere, mens kysten og fiskerinæringa har behov for en avis som Kyst og Fjord, mener Ingilæ.

100 års fartstid

Mens han befinner seg i det ubeskjedne hjørnet deler Ingilæ også ut skryt av redaksjonen som leverer innholdet.

- Vi har særdeles rutinerte journalister som legger sin ære i det de gjør. Staben består av fire voksne menn med rundt regnet 100 års fartstid i journalistikken. Vi er ikke så teknologisk fancy, men vi er gode å skrive. Vi har historien med oss i det vi gjør, og vi går tett på enkeltmenneskene. Det er nok der nettleserne vil se merke den største forskjellen. I den nettavisen de har sett til nå har det handler om nasjonale saker og generelt bransjestoff. Nå vil de få møte fiskeren fra Flakstad, fiskekjøperen fra Båtsfjord, forskeren fra Tromsø og mange flere.

Ny papirhverdag

- Og papiravisa, hvordan går det med den når alt skal på nett?

- Den vil gå som før, og forhåpentligvis bli enda bedre enn i dag. Papirutgaven vil kunne fremstå med mer trøkk, i det vi tidligere har jobbet frem saker mot en ukentlig deadline, mens vi nå vil jobbe kontinuerlig gjennom hele uka med nyheter, kommentarer og bakgrunnsstoff.

I tillegg til oppgradert nettavis vil den digitale Kyst og Fjord-leser også kunne glede seg over bedre E-avis. Den elektroniske versjonen av papirutgaven har til nå ikke vært søkbar på innhold.

- Det vil si at du måtte vite i hvilken utgave en konkret artikkel ble publisert. Men nå er alt søkbart, og det representerer en klar nytteverdi for dem som lurer på hvem som har sagt hva bakover i tid, slår Ingilæ fast.

Kyst og Fjord vil i fremtiden være delt i tre hovedprodukter:

- Komplett med både full nettilgang og papirutgave hjem i postkassen.

- Digital med tilgang til alt nettstoff og E-avisen.

- Eller kun papirutgaven.

Det vil nå også være mulig å kjøpe abonnement på månedsbasis i tillegg til den tradisjonelle helår, halvår- eller kvartalsperioden.

For å vise frem Kyst og Fjords nye profil, vil pluss-innholdet være åpent for alle lesere i ei uke fremover.

Kyst og Fjords nettløsning er produsert og oppgradert av Daniel Arnrup-Øien i Kjøllefjord-selskapet Open Concept AS.

- Vi er veldig glade for å fortsette samarbeidet med en lokal leverandør av webdesigntjenester, avslutter Ingilæ.