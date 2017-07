Runder 75

Sannsynligvis vil han fortsatt legge ned de fleste - enten det er i håndbak eller verbal utfoldelse. I dag lørdag runder fiskarkjempen Kåre Ludvigsen 75 år.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Det får ikke hjelpe at han selv bruker å hevde å ha vondt over alt - etter et langt liv på sjøen. Jubilanten som neppe trenger noen nærmere presentasjon for Kyst og Fjords kjernelesere, er nemlig særdeles oppegående og står fortsatt for en støyt både fysisk så vel som verbalt. De store fangstene er rett nok historie, men ennå buldrer det rett som det er fra Sommarøy.

Liker ikke utviklingen

Selv om det er gått noen år siden han la yrkeslivet bak seg, er Kåre Ludvigsen høyst til stede og levende opptatt av forholdene i norsk fiskerinæring. Han er på ingen måter fornøyd med utviklingen. Gjentatte ganger har han framholdt at fiskeriene er i ferd med å endre kurs, fra å være den lille manns næring til storkapitalens plasseringskasse.

Selv har han satt sitt preg på norsk fiskeripolitikk gjennom tillitsverv både i Norges Fiskarlag og Norges Sildesalgslag. I en årrekke var han leder for Troms Fiskarfylking, satt i sentralstyret i fiskarlaget og var i tillegg nestleder i Norges Sildesalgslag i 12 år.

I dag er det stort sett bare ved de store anledningene han er på podiet – som æresmedlem i Fiskarlaget. Han skulle gjerne hatt en mer aktiv rolle i organisasjonene han tidligere satte sitt klare fingeravtrykk på. For mange ganger har han ikke kunne gjøre annet enn å sukke tungt over at det som skjer både i forhold til struktureringer, kvotehopping og forpliktelser, tar næringen i feil retning.

Næringen som han selv nærmest har vært en personifisering av, etter han ble tvunget om bord i fiskebåten av ren nød.

Tøff start

Kåre Ludvigsen mistet faren sin som 9-åring, og måtte dermed ut med spissa allerede som unge – nærmest for å forsørge en mor og en søskenflokk på fem. For å spe på i en særdeles vanskelig tid for familien, måtte Kåre ro ut på feltet, bruke timer med juksasniken for deretter å ta årene fatt mot fiskebruket på Sommarøy.

Slikt setter sitt preg, og har vært toneangivende for Kåre Ludvigsens virke i fiskerinæringen helt siden han ble yrkesfisker på heltid fra 14-års alderen.

Bort sett fra et halvår til sjøs, er det fiskebåten som har stått helt sentralt i hans liv.

Må fortsatt ut

Den første båten «Tor Inge» kjøpte han i 1964. Dertter har han i tur og orden hatt båtene «Max Kåre», «Klaus Hillesøy», «Max Kåre» nummer to, «Sundskjær», «Nontind» og til slutt «Barsund», for å nevne de største fartøyene.

Men de siste årene har han hatt 42-fotingen «Haunes» som han fortsatt drifter innimellom, men som sammen med resten av virksomheten er overført til sønnene Kurt og Trond som viderefører arven.

«Haunes» vil han få disponere så lenge han har helse til det. Det har sønnene lovet. For selv om drifta hans nærmest er på pekallsnivå i dag, tør de ikke tenke tanken på om at han ikke skulle ha mulighet til å dra ut med bruk. Enten det er juksa eller uergarn.

Kanskje på sjøen

Hvordan dagen skal feires, er det ikke lagt noen planer for. Ifølge sønnen Kurt kan det hende at jubilanten befinner seg om bord i en båt mellom Bergen og Sommarøy på selve dagen.

- Men vi får se om det ikke blir tid til en titing. For dagen vil vel neppe bli passert helt i stillhet, selv om det ikke er lagt opp til noe feiring, sier Kurt Ludvigsen.

For noen naboer vil helt sikkert banke på, når kona Inger og barna Kurt, Mai Tove og Trond med familier skal gratulere den store fiskarhøvdingen med jubileet.