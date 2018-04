Russermedisinen svir

Økte sildekvoter kombinert med stengt russisk marked svir. Tross volumøkning på 18 prosent første kvartal, sank eksportverdien med 13 prosent.

Foto: Scanfishphoto

- Ikke siden 2011 har vi sett lavere priser for silda. Dette er i stor grad knyttet til økte kvoter de siste årene i kombinasjon med manglende tilgang til det historisk sett viktigste sildemarkedet Russland. Prisen er på et nivå der afrikanske markeder igjen begynner å kjøpe sild. Eksempelvis har Egypt økt volumet med 123 % til over 12.000 tonn, sammenlignet med samme periode i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.

Norge eksporterte 89000 tonn sild til en verdi av 756 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 18 prosent, mens verdien falt med 108 millioner kroner eller 13 prosent. Tyskland, Polen og Litauen var de viktigste markedene for norsk sild i første kvartal, melder Norges Sjømatråd.

Ned for makrell

Også på makrell er utviklinga negativ. Norge eksporterte 52000 tonn makrell til en verdi av 654 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang i volum på 23 prosent, mens verdien falt med 160 millioner kroner eller 20 prosent. Tyrkia, Sør-Korea og Kina var største markeder for norsk makrell i første kvartal.