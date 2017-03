Ruster opp i havna

Fiskeværet i Finnmark har fått dekket halvparten av utgiftene til nye kaier med statlig hjelp. Til sommeren står de ferdig.

Foto: Berlevåg Havn

Da vil Berlevåg ha nesten alt som skal til for å friste fiskeflåten. Fra før har de både trygg havn, hydraulisk verksted, slipp og ikke minst en oppegående industri, skriver Finnmarken.

– Jo takk, det begynner å hjelpe på, sier en fornøyd havnesjef, Bjørn Tore Sjåstad til avisen.

I fjor og i inneværende år har Berlevåg fått penger fra den såkalte Post 60 på statsbudsjettet til fiskerihavner. På vestsida av havna bygges det 191 meter kai. Den skal stå ferdig i mai/juni.

Staten betaler her halvparten eller 15 millioner kroner i rene penger.

På østsiden av havna, ved liggekaia, er prisen kommunen må ut med ca halvparten, syv millioner fra staten, like mye fra kommunekassen.

Havnesjef Sjåstad synes det er trist at Post 60 er så liten. I fjor kom det søknader om 500 millioner i nord, mens det ble delt ut bare 60 millioner.

– Staten bør bruke mye mer penger på prosjekt der kommunene er villige til å betale halvparten. Det viser at prosjektene er gode. En slags kvalitetssikring for staten. Jeg har mange kolleger langs kysten som har gode prosjekt, men de får ikke statsstøtte. Dette gjør at kommunene ikke får utviklet sine fiskerihavner, sier havnesjefen til avisen.