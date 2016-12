Ruster seg til kamp

Aksjonister fra hele landet har meldt seg på i kampen mot utslippstillatelsen som gruveselskapet Nussir har fått i Repparfjord i Finnmark.

Foto: Natur og Ungdom

Det er bare en drøy uke siden Klima- og miljøverndepartementet velsignet Miljødirektoratets utslippstillatelse for gruvedeponering i Repparfjord. Nå har Natur og Ungdom en her på 2.300 personer som står reiseklare, og som har sagt seg villig til sivil ulydighet for å stanse gruvedeponeringen i Repparfjorden. Bare den siste uken har et 20 talle personer meldt seg på i kampen.

Lenkegjeng

Miljøvernerne i Natur og Ungdom sier nå at de er klare for å lenke seg fast mot det de mener er en av de største miljøskandalene Norge har sett.

– Regjeringen åpner for å dumpe 30 millioner giftig gruveavfall i en fjord rik på villaks, kysttorsk, kveite, sei og sild. Det er skammelig at kystnasjonen Norge lar gruveselskaper dumpe avfallet sitt i fjordene, og en totalt uakseptabel industripraksis. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å stanse dette prosjektet, og lenker oss fast om vi må, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Fagmiljøene overkjøres

Både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har reagert på prosjektet med henholdsvis en innsigelse med hensyn til fisk og livet i fjorden og grundige uttalelser om hvilken stor skade partiklene vil gjøre.

– Regjeringen overkjører alle miljøfaglige råd, og lar gruveindustrien ture på med billigste mulig løsning. Dumping av 30 millioner tonn giftig gruveavfall i en nasjonal laksefjord er miljøkriminalitet av verste sort, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Økt kamplyst

– Hver gang departementet eller direktoratet kommer med en ny avgjørelse i saken, øker antall personer på listen. Flere blir oppmerksomme på saken, mange blir opprørte og har lyst å gjøre noe. For oss betyr dette at vi har et stort ressursgrunnlag for å holde i gang aksjoner lenge – dersom dette skal bli aktuelt, sier Gaute Eiterjord, første nestleder i Natur og Ungdom til NRK Finnmark.