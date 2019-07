Ryddehjelp fra utlandet

Henter tonnevis med søppel i Lofoten og internasjonal ungdom hjelper til.

Kjernen av «In the same boats» virksomhet er å gjennomføre ryddeaksjoner langs Norges strender. - Vi jobber langs hele kysten, og er i drift hele året, heter det på organisasjonens nettsider.

Via tjenesten Workaway.info rekrutterer vi mannskap fra hele verden, som kommer til Norge for å seile med oss, og for å rydde strender på frivillig basis. I tillegg organiserer vi ryddeaksjoner sammen med lokalbefolkningen og samarbeider med andre aktører som driver med strandrydding.

«In the same boat» er altså i disse dager i Lofoten for å hente søppelsekker, som Clean Up Lofoten, Lofoten Avfallselskap og lokalbefolkningen har samlet sammen, melder Lofotposten på sine nettsider.

- Vi holder på å hente inn «bigbags», som er store sekker med søppel. Disse er ryddet opp av Clean Up Lofoten. Det er bortimot 100 sekker, som er blitt samlet opp iløpet av våren og sommeren av lokale frivillige. Så er det vi som tar oss av hentingen av sekker som allerede er ryddet her i Lofoten, sier prosjektleder Rolf-Ørjan Høgset til avisen.

- Lofoten er et av de områdene i Norge, som er vanskeligst logistikkmessig. Det er et brutalt sted, med mye stein og berg. Det er alltid dønninger, og sjeldent rolig. Vi er glad for at LAS la inn koordinater på hvor sekkene ligger, så kan vi dra rundt og hente de inn, sier Høgset videre til avisen.