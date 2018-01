Rydder for rekord

Sjømatrådet gjør klart for rekord. Mandag presenteres tidenes eksporttall.

93 milliarder? 94? 95? Tallene svirret før jul, og enkelte medier meldte sågar feilaktig at det hadde passert 100 milliarder.

Det har det ikke, men Norges sjømatråd har forlengst kalt 2017 for «tidenes år», og overfor NRK tippet Sjømatrådets Paul Aandahl i romjula at tallet ville ende på 94 milliarder kroner. Det er i tilfelle en økning på ca. 2,5 prosent fra 2016, da tallet endte på 91,6 milliarder.

Volumet i 2017 var på rundt 2,6 millioner tonn, en økning på seks prosent fra 2016. Volumøkninga skyldes i første rekke vekst på torsk og sild, mens laksen har stått på stedet hvil.

Mandag står altså administrerende direktør i Sjømatrådet, Renate Larsen, klar for å presentere 2017-tallet. I tillegg til selve sluttsummen kommer også tall om utviklingstrekkene for sjømateksporten og utviklingen i Norge. Sjømatrådet har engasjert SINTEF til å gjøre opp status for hvor vi er, sett opp mot målene som ble satt i rapporten «Verdiskapning produktive hav 2050». Da starter også debatten om hvordan Norge kan gå fra å være en oljenasjon til en sjømatnasjon.

Presentasjonen finner sted på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo fra kl. 08.30 på mandag.