- Ryktene om vår død er betydelig overdrevet

Ledelsen i Finnmark Fisk AS møter de ansatte i dag.

Ifølge avisa Ifinnmark.no (krever abonnement) er Arne Hjeltnes og resten av ledelsen i Finnmark Fisk AS i dag i Mehamn for å møte de ansatte. Ifølge Hjeltnes har de ikke dratt til Mehamn for å bringe dårlig nytt.

– Alle rykter om vår død, er betydelig overdrevet. Vi har fått inn ny kapital. Drifta er sikret framover. I mellomtida håper vi at produksjonen skal gå i pluss slik at vi tjener penger, sa Arne Hjeltnes til avisa søndags kveld.

Gjenopptatt

Prisoppgang på både rød og hvit fisk har påført selskapet betydelige problemer i oppstartfasen, med flere ukers permittering som resultat. Ifølge Ifinnmark er produksjonen av hvitfisk nå gjenopptatt igjen med 30 ansatte på jobb.

Konsernsjef Bård-Thomas Østvang overtok jobben etter at Jørn-Gunnar Jacobsen forlot sin jobb som konsernsjef tidligere i vinter. Arne Hjeltnes sa tidligere i vinter at denne ordningen ville bli midlertidig, men opplyser nå til Ifinnmark at konsernsjefjobben ikke blir lyst ut.

Har ennå avtalen

Østvang sier til Ifinnmark.no at det for tiden produseres fersk hysefilét.

– Dette har sammenheng med hva som er mest lønnsomt for tida. Framover må vi ha tydelig fokus på lønnsomhet. Vi har imidlertid ikke mistet troen på vår langsiktige visjon om produksjon av butikkpakninger, sier Østvang.

Den sårbare råstoffsituasjonen gjør at selskapet ikke vil binde seg til faste leveranser av butikkferdige pakker.

- Dette har ICA forståelse for, og de er tålmodige med oss, sier Østvang.