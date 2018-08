Rystet over småfisk-uttaket

Økt minstemål og hyppigere kontroller er medisinen som foreskrives av tidligere kontrollhøvding Arne Luther etter meldingen om høyt småfiskuttak i torskens oppvekstområder.

Foto: Flickr

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Kyst og Fjord fortalte i forrige uke om hvordan de offentlige landingsrapportene fra Råfisklaget forteller om mange båter med stort innslag av torsk under 1,3 kilo i fangstene sine. Et felt ved Bjørnøya ble tidlig i august stengt på grunn av for stort innslag av fisk under minstemålet på 44 centimeter. I tillegg fortalte et mannskapsmedlem på en av båtene om mannskapets vemmelse over å måtte fiske på småfisk godt under kiloet.

Fenomenet er på ingen måte en nyhet, snarere en gjentakende historie. Tidligere regiondirektør for Fiskeridirektoratet i nord, Arne Luther er en av dem som reagerer.

- Det er grusomt det som skjer, når vi vet at dette er en årviss hendelse, at de ligger og fisker på denne småfisken. Dette er fisken vi skal leve av i fremtiden, det går ikke an å holde på slik vi nå gjør, sier Luther.

Han trekker linjene tilbake gjennom sine 44 år i etaten, hvor han kan huske flere krakk som fikk alvorlige konsekvenser.

- Jeg har i min tid opplevd tre- fire store kollapser på ulike bestander. Fellesnevneren og hovedårsaken til dem alle var for stort uttak av småfisk. De tidligere kollapsene burde ha lært oss en gang for alle at vi ikke kan holde på slik. Men i gode tider mister vi gangsynet, og bare kjører på. Jeg mener vi nå har et uttak av småfisk som er helt katastrofalt for bærekrafta i Barentshavet.

Les hele saken her.