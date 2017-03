Så vidt i pluss

Tørrfisk-eksportøren Benjamin Jensen AS økte omsetningen med seks millioner, men satt igjen med 14.580 kroner på bunnlinja.

Daglig leder Einar Jensen antar at det vil avtegne seg et lignende bilde også hos de andre tørrfiskeksportørene etter hvert som 2016-tallene blir kjent. Selskapet er et rent eksportselskap som leverer tørrfisk og torskehoder til markedene i Italia og Nigeria, og Lofotposten melder at omsetningen i selskapet økte til 57,3 millioner kroner i 2016, og at driftsresultatet ble 376.190 kroner.

På bunnlinja ligger det imidlertid bare 14.800 kroner, mot 344.327 året før. Årsaken er ifølge Benjaminsen høyere råstoffpriser.

- Det var en bra prisøkning i Italia i 2016, men vi klarte ikke å hente ut så mye av markedet at det veide opp for det vi måtte betale for tørrfisken vi kjøpte fra produsentene. Det vil vi nok se i fjorårets regnskap til flere eksportører, spår Benjaminsen overfor Lofotposten.