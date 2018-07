Saftig prisvekst for hyse

Selv om det ble eksportert betydelig mindre hyse i første halvår, har en solid prisøkning sørget for en verdivekst på nesten ti prosent.

Eksportprisene i årets første seks måneder lå nemlig 20 prosent over tilsvarende priser for ett år siden.

Passerte en milliard

Gjennomsnittlig var eksportprisen på kroner 26,65, mot 22,20 for ett år siden. Det er et løft på saftige 20 prosent.

Dermed klarte man for første gang i historien å passere en halvårsomsetning på over en milliard kroner for hyse – til tross for at det ikke ble eksportert mer enn drøye 40.000 tonn – som var 4.000 tonn mindre enn tilsvarende eksporttall i 2017.

Gode filétpriser

Først og fremst er ferskeksport som har stått for de store tallene. Men også filétproduktene har vært prisdrivende for hyse. Både fersk og fryste filétprodukter har oppnådd solide priser. Fersk hysefilet har ligget tett på 70 kroner kiloen gjennom hele første halvår, mens snittprisen for fryste produkter lå på kroner 56,56.

Selv fryst filétblokk av hyse har hatt en eventyrlig prisutvikling, og oppnådd kroner 51,36 per kilo. Det er en prisøkning på 17 prosent.