Salthammer Båtbyggeri AS inngikk byggekontrakt

Salthammer Båtbyggeri AS (SHB) har inngått byggekontrakt med Finnsnes Dykk & Anleggservice AS. (FDA) Dette er den tredje nybyggingskontrakten mellom selskapene.

Skipet som blir verftets bygg nr. 151 skal bygges i sin helhet på SHB sitt verft på Vestnes og leveres i mai 2022, melder selskapet i en pressemelding.

Skipet er en CoastCat18X, Designet av Tomra Engineering AS, med en største lengde på 18,5 m og en bredde på 12 m – skipet skal utrustes med blant annet; innredning for 5 personer, 60 t dekksvinsj, Platelåsholder, capstan, tauepinner, to kraner på 150 tm og 65 tm.

Kontrakten vil gi oppdrag for flere lokal og nasjonale firma.

Fartøyet skal inn i en langtidskontrakt med Grieg Seafood i Finnmark. Selskapet er optimistisk for fremtiden og ser for seg at kraftige servicebåter med kraftig utstyr er veien videre for næringen. Disse fartøyene, i kombinasjon med vårt mannskap sin lange erfaring og kompetanse, gjør at vi er godt rustet for utviklingen i sjømatnæringen. Fartøy og utstyr styrker også FDA AS som en maritim entreprenør, sier daglig leder i FDA Keneth Larsen

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS ble etablert i 2002 av Keneth Larsen, og er en maritim entreprenør som leverer dykkertjenester og servicebåttjenester til havbruksnæringen, entreprenører og det offentlige i Nord-Norge.

Salthammer Båtbyggeri AS er Norges eldste verft, startet i 1896, og med flere kontrakter på nye fartøy i ordreboken, og faste gode kunder innen stålkonstruksjoner er Salthammer Båtbyggeri AS rigget for en fortsatt positiv utvikling i årene som kommer.