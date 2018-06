Samarbeider om å ta fiskesmuglere

- Det er en utfordring at utlendinger kommer til Norge med et mål om å ta mest mulig fisk ut av landet. Fisk som smugles ut av Norge representerer store verdier, og vi frykter at beslagene som er gjort til nå bare er toppen av isfjellet, sier fiskeriminister Per Sandberg. I 2017 ble det beslaglagt over 11 tonn fisk. Så langt i 2018 er det beslaglagt over 4 tonn. Beslagene er stort sett fiskefileter, som betyr at store deler av fisken ligger igjen. Majoriteten av beslagene er torsk. - Dette er alvorlig av flere grunner. For det første så har vi ikke full kontroll over hvor mye fisk som tas ut av havet, og for det andre så er dette økonomisk kriminalitet. Dette vil også påvirke omdømmet vårt. Norge er en stor sjømatnasjon og vi må ha kontroll over fisken vår, sier fiskeriministeren. Regjeringen ønsker å øke innsatsen mot smugling av fisk. Fredag inviterte fiskeriminister Sandberg sine kollegaer finansminister Siv Jensen og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara til et møte for å diskutere utfordringen med smugling av fisk ut fra Norge og hva som kan gjøres. Sandberg vil ha på plass mer effektive tiltak mot smugling. - Vi må gå gjennom alt regelverk, og se på hvorvidt vi finner flere steder vi kan stramme inn. Det er for tidlig å si hvilke tiltak vi vil komme med, men vi vil komme raskt tilbake med dette, sier fiskeriministeren.