Sametinget gir tilskudd til Gamvik-bedrift

Selskapet driver fiskemottak og foredling av hvitfisk i Gamvik, og utvider nå kaiområdet for å få bedre mottakskapasitet.

Skal gi bedre kapasitet

Utvidelsen skal gi bedre effektivitet og gjøre at man klarer å betjene flere fiskere samtidig.

– Vi har over mange år satset tungt på å utvikle fiskerinæringen i de samiske områdene. Prosjekter som bidrar til høyere verdiskaping og videreforedling av marine råvarer, spesielt de som bidrar til å opprettholde og styrke fiskemottak, er en av våre prioriteringer i tilskuddsordningen for primærnæringene, sier Sametingsråd Silje Karine Muotka.

Grunnlag for videre satsning

Gamvik Seafood AS har etablert seg som en hjørnesteinsbedrift i Gamvik og er viktig både i kraft av egen produksjon og som mottaksapparat for lokale fiskere. Utvidelsen av kaiområdet danner nå grunnlag for videre satsing på mottak og foredling av fisk i Gamvik.

– Vi ønsker flest mulig aktive fiskemottak og foredlingsanlegg langs kysten og ønsker gjerne flere søknader fra andre aktører som ønsker å utvikle sin mottak i tiden fremover, avslutter Muotka.