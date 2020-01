Samler 250 torske-optimister

Det vil nærmest bli kul på veggene når den årlige Ombordfryst-konferansen gjennomføres. 250 torske-optimister har meldt sin ankomst.

Torskeprisen har mer enn doblet seg på fem år og utsiktene for 2020 ser også lovende ut for fiskeflåten. Nå satses det friskt videre på utvikling av både teknologi og kunnskap, melder Fiskebåt.

Torsdag samles rundt 250 personer i Ålesund for å dele erfaringer og kunnskap med hverandre når den femte Ombordfryst-konferansen blir arrangert i Ålesund. Konferansen er rettet mot den delen av havfiskeflåten som frys fisken om bord i fartøyene på havet, deres kunder samt leverandører.

Viktig arena

- Vi ser at denne konferansen har blitt den viktigste arenaen for mange i næringen der en både får faglige innspill, men også møter andre som jobbar med de samme problemstillingene, seier Ørjan Olsen, som er prosjektleder for nye markeder, i Norges sjømatråd.

Sjømatnæringen er ei global næring og det meste av fisken som blir fisket av norske fartøy eksporteres til resten av verden.

Alt har klaffet

- I flere år har det meste gått i rett retning. Lav rente, gunstig kronekurs og ikke minst gode priser på de kvalitetsprodukta som den norske fiskeflåten leverer. Siden 2014 har torskeprisene mer enn dobeta seg i Sunnmøre og Romsdal Fiskeslagslag, og det ser ut til betalingsviljen vil holde seg på et høyt nivå, seier Finn-Arne Egeness, som er bransjeanlytiker for sjømat i Nordea.

Ombordfryst-konferansen er et samarbeid mellom Norges sjømatråd, Fiskebåt og Nordea. I år er det rundt 250 påmeldte til konferansen som er arrangert hvert år siden 2016.